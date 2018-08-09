Рух Великою Окружною і проспектом Глушкова обмежать до липня 2019 року
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Киян попередили про зміни у функціонуванні транспортної інфраструктури столиці з 1 серпня 2018 по 5 липня 2019 року. Про це йдеться у розпорядженні Київської міської державної адміністрації, передає УНН.
“Через будівництво кабельної лінії 110 кВ (КЛ-110 кВ) „Новокиївська-Московська № 1, 2“ до 5 липня 2019 року обмежать рух транспорту із зайняттям проїжджої частини та тротуару на Великій Окружній дорозі та проспекті Академіка Глушкова”, — йдеться у повідомленні.
Виконавець робіт — ПАТ “ДТЕК Київські тепломережі”, яке має розробити, погодити з управлінням патрульної поліції в м. Києві та подати на затвердження до Департаменту транспортної інфраструктури схему організації дорожнього руху на період будівництва. На період виконання робіт ПАТ доручено забезпечити вільний та безпечний рух пішоходів і транспортних засобів, дотримання Правил благоустрою міста Києва та встановити технічні засоби регулювання дорожнього руху.
Після завершення робіт виконавець має відновити покриття проїжджої частини на всю ширину та довжину в межах розриття або зайняття за типом існуючого, а покриття тротуарів — на всю ширину та довжину в межах розриття або зайняття фігурними елементами мощення.
Згідно з розпорядженням, будівництво КЛ-110 кВ здійснюватиметься поетапно (1 етап — 1 км). Кожен етап складається із прокладання кабелю та повного відновлення благоустрою.
Роботи виконуватимуться згідно з графіком, уздовж узбіччя у межах червоних ліній, що не призведе до порушення транспортного потоку, а перехід проїжджої частини проспекту Академіка Глушкова виконається закритим способом — методом горизонтального буріння. Указані роботи проводяться за кошти підприємства.
Нагадаємо, з 28 липня до 20 серпня на перетині просп. Комарова та б-р Вацлава Гавела буде закрито рух транспорту.