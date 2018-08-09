Движение по Большой Окружной и проспекту Глушкова ограничат до июля 2019 года

“Из-за строительства кабельной линии 110 кВ (КЛ-110 кВ) ”Новокиевская-Московская № 1, 2“ до 5 июля 2019 года ограничат движение транспорта с занятием проезжей части и тротуара на Большой Окружной дороге и проспекте Академика Глушкова”, — говорится в сообщении.

Исполнитель работ — ОАО “ДТЭК Киевские теплосети”, которое должно разработать, согласовать с управлением патрульной полиции в г. Киеве и представить на утверждение в Департамент транспортной инфраструктуры схему организации дорожного движения на период строительства. На период выполнения работ ПАО поручено обеспечить свободное и безопасное движение пешеходов и транспортных средств, при соблюдении Правил благоустройства города Киева и установить технические средства регулирования дорожного движения.

После завершения работ исполнитель должен восстановить покрытие проезжей части на всю ширину и длину в пределах разрытия или занятия по типу существующего, а покрытие тротуаров — на всю ширину и длину в пределах разрытия или занятия фигурными элементами мощения.

Согласно распоряжению, строительство КЛ-110 кВ будет осуществляться поэтапно (1 этап — 1 км). Каждый этап состоит из прокладки кабеля и полного восстановления благоустройства.

Работы будут выполняться согласно графику, вдоль обочины в пределах красных линий, что не приведет к нарушению транспортного потока, а переход проезжей части проспекта Академика Глушкова будет выполняться закрытым способом — методом горизонтального бурения. Указанные работы производятся за счет предприятия.

Напомним, с 28 июля по 20 августа на пересечении просп. Комарова б-р Вацлава Гавела будет закрыто движение транспорта.