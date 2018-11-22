Південний міст відремонтують до грудня

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Капітальний ремонт деформаційного шва на Південному мосту завершать до 1 грудня 2018 року. Про це на сторінці у Facebook повідомив КК “Київавтодор”, передає УНН.

“У цілодобовому режимі тривають роботи з капітального ремонту деформаційного шва на Південному мостовому переході. До 1 грудня планується завершити всі роботи і зняти обмеження руху транспорту по мостовому переходу”, — йдеться у повідомленні.

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Автодорівці вже виконали роботи з розбирання старого деформаційного шва, встановлення нового та армування плити прогонової будови. 22 листопада вночі було завершено наступний етап — укладання бетону і наразі тривають роботи з догляду за ним.

Позмінно чотири бригади дорожників працюють на цьому об’єкті, роботи виконуються як на проїзній частині мостового переходу, так і під нею.

Після набору міцності бетону автодорівці перейдуть до двох завершальних етапів робіт — влаштування нової гідроізоляції та асфальтування ділянки ремонту деформаційного шва.

Нагадаємо, станцію метро "Святошин" ремонтуватимуть до 31 грудня 2018 року. Крім того, ремонт метро “Арсенальна" триватиме до 2020 року.

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