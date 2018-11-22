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Южный мост отремонтируют до декабря

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. Капитальный ремонт деформационного шва на Южном мосту завершат до 1 декабря 2018 года. Об этом на странице в Facebook сообщил КК “Киевавтодор”, передает УНН.

“В круглосуточном режиме продолжаются работы по капитальному ремонту деформационного шва на Южном мостовом переходе. До 1 декабря планируется завершить все работы и снять ограничения движения транспорта по мостовому переходу”, - говорится в сообщении.

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Автодоровцы уже выполнили работы по разборке старого деформационного шва, установление нового и армирования плиты пролетного строения. 22 ноября ночью был завершен следующий этап — укладка бетона и сейчас продолжаются работы по уходу за ним.

Посменно четыре бригады дорожников работают на этом объекте, работы выполняются как на проезжей части мостового перехода, так и под ней.

После набора прочности бетона автодоровцы перейдут к двум завершающих этапов работ — устройство новой гидроизоляции и асфальтирование участка ремонта деформационного шва.

Напомним, станцию метро “Святошин” будут ремонтировать до 31 декабря 2018 года. Кроме того, ремонт метро “Арсенальная” продлится до 2020 года.

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