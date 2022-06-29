На юге ВСУ уничтожили 22 оккупанта
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. На юге ВСУ уничтожили 22 российских оккупанта, а также РСЗО “Ураган”. Об этом сообщило Оперативное командование “Юг”, передает УНН.
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“Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями при выполнении огневых задач сокращено вражеское войско на 22 рашисты, реактивную систему залпового огня „Ураган“, 3 единицы бронированной и 5 — другой автомобильной техники и 2 склады боеприпасов”, — говорится в сообщении.
Детали
Оккупанты атаковали парой ударных вертолетов Ка-52 окрестности Александровки на Херсонщине, в ответ ВСУ 5 раз применили авиацию, в частности в районе админграницы Николаевской и Херсонской областей.
Отмечается, что наши штурмовики и вертолеты нанесли удары по скоплению вражеской силы и техники, опорному пункту и ЗРК “Стрела-10”.
Напомним
На юге ВСУ нанесли пять ударов по скоплению техники и живой силы оккупантов.