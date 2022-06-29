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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 36923 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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На юге ВСУ уничтожили 22 оккупанта

На юге ВСУ уничтожили 22 оккупанта

Киев • УНН

 • 67054 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. На юге ВСУ уничтожили 22 российских оккупанта, а также РСЗО “Ураган”. Об этом сообщило Оперативное командование “Юг”, передает УНН.

Цитата

“Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями при выполнении огневых задач сокращено вражеское войско на 22 рашисты, реактивную систему залпового огня „Ураган“, 3 единицы бронированной и 5 — другой автомобильной техники и 2 склады боеприпасов”, — говорится в сообщении.

Детали

Оккупанты атаковали парой ударных вертолетов Ка-52 окрестности Александровки на Херсонщине, в ответ ВСУ 5 раз применили авиацию, в частности в районе админграницы Николаевской и Херсонской областей.

Отмечается, что наши штурмовики и вертолеты нанесли удары по скоплению вражеской силы и техники, опорному пункту и ЗРК “Стрела-10”.

Напомним 

На юге ВСУ нанесли пять ударов по скоплению техники и живой силы оккупантов.

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