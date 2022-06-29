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На півдні ЗСУ знищили 22 окупанта

На півдні ЗСУ знищили 22 окупанта

Київ • УНН

 • 67055 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. На півдні ЗСУ знищили 22 російських окупанта, а також РСЗВ “Ураган”. Про це повідомило Оперативне командування “Південь”, передає УНН.

Цитата

“Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами під час виконання вогневих завдань скорочено вороже військо на 22 рашисти, реактивну систему залпового вогню „Ураган“, 3 одиниці броньованої та 5 — іншої автомобільної техніки і 2 склади боєприпасів”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Окупанти атакували парою ударних гелікоптерів Ка-52 околиці Олександрівки на Херсонщині, у відповідь ЗСУ 5 разів застосували авіацію, зокрема в районі адмінмежі Миколаївської та Херсонської областей.

Зазначається, що наші штурмовики та гелікоптери завдали удари по скупченням ворожої сили та техніки, опорному пункту та ЗРК “Стріла-10”.

Нагадаємо 

На півдні ЗСУ завдали п'ять ударів по скупченню техніки та живої сили окупантів.

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