На півдні ЗСУ знищили 22 окупанта
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. На півдні ЗСУ знищили 22 російських окупанта, а також РСЗВ “Ураган”. Про це повідомило Оперативне командування “Південь”, передає УНН.
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“Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами під час виконання вогневих завдань скорочено вороже військо на 22 рашисти, реактивну систему залпового вогню „Ураган“, 3 одиниці броньованої та 5 — іншої автомобільної техніки і 2 склади боєприпасів”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Окупанти атакували парою ударних гелікоптерів Ка-52 околиці Олександрівки на Херсонщині, у відповідь ЗСУ 5 разів застосували авіацію, зокрема в районі адмінмежі Миколаївської та Херсонської областей.
Зазначається, що наші штурмовики та гелікоптери завдали удари по скупченням ворожої сили та техніки, опорному пункту та ЗРК “Стріла-10”.
Нагадаємо
На півдні ЗСУ завдали п'ять ударів по скупченню техніки та живої сили окупантів.