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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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На півдні ЗСУ знищили 18 окупантів

На півдні ЗСУ знищили 18 окупантів

Київ • УНН

 • 87074 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. На півдні ЗСУ завдали п'ять ударів по скупченню техніки та живої сили окупантів. Про це повідомило Оперативне командування “Південь”, передає УНН.

Деталі

Ракетно-артилерійськими підрозділами під час виконання вогневих завдань “відмінусовано” 18 рашистів, танк Т-72, самохідну гаубицю “Акація”, автомобільну техніку та польовий склад боєприпасів в Херсонському районі.

“Нашими штурмовиками та багатоцільовими гелікоптерами нанесено п’ять авіаційних ударів по скупченню ворожої сили та військової техніки в Снігурівському, Криворізькому та Бериславському районах. Результати дорозвідуються”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо 

Вчора, 27 червня, українські захисники знищили ворожий склад з боєприпасами та підірвали велику кількість техніки окупантів.

Українські Національні Новини

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