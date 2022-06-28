На півдні ЗСУ знищили 18 окупантів

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Ракетно-артилерійськими підрозділами під час виконання вогневих завдань “відмінусовано” 18 рашистів, танк Т-72, самохідну гаубицю “Акація”, автомобільну техніку та польовий склад боєприпасів в Херсонському районі.

“Нашими штурмовиками та багатоцільовими гелікоптерами нанесено п’ять авіаційних ударів по скупченню ворожої сили та військової техніки в Снігурівському, Криворізькому та Бериславському районах. Результати дорозвідуються”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Вчора, 27 червня, українські захисники знищили ворожий склад з боєприпасами та підірвали велику кількість техніки окупантів.