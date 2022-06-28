На юге ВСУ уничтожили 18 оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. На юге ВСУ нанесли пять ударов по скоплению техники и живой силе оккупантов. Об этом сообщило Оперативное командование “Юг”, передает УНН.
Детали
Ракетно-артиллерийскими подразделениями при выполнении огневых задач “отменено” 18 рашистов, танк Т-72, самоходную гаубицу “Акация”, автомобильную технику и полевой склад боеприпасов в Херсонском районе.
“Нашими штурмовиками и многоцелевыми вертолетами нанесено пять авиационных ударов по скоплению вражеской силы и военной техники в Снигиревском, Криворожском и Бериславском районах. Результаты доразведываются”, — говорится в сообщении.
Напомним
Вчера, 27 июня, украинские защитники уничтожили вражеский склад с боеприпасами и взорвали большое количество техники оккупантов.