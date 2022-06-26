На юге возросла интенсивность обстрелов в полтора раза – ОК "Юг"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщает, что на юге Украины возросла интенсивность обстрелов оккупантов в полтора раза. Об этом информирует УНН.
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“В течение суток увеличена плотность обстрелов почти в 1,5 раза. Кроме того, по нашим позициям враг нанес 4 авиационных удара, а против нашей авиации применил управляемую ракету “воздух-воздух”, — сообщили в командовании.
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По Криворожскому району враг ударил реактивными системами залпового огня, повредив частные дома, социальную инфраструктуру. Потерь среди местного населения нет.
В ответ украинская авиация отработала 5 ударов по скоплению рашистов и техники, по командным и опорным пунктам вражеских подразделений.
Потери противника за сутки составили 24 рашиста, 2 танка и 5 других бронированных машин. Уничтожены 2 вражеских полевых склада боеприпасов и огневая точка.
Напомним
Оккупанты ракетами обстреляли г. Сарны в Ровенской области: трое погибших, 4 ранены.