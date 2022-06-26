На півдні зросла інтенсивність обстрілів у півтора раза - ОК "Південь"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомляє, що на півдні України зросла інтенсивність обстрілів окупантів у півтора раза. Про це інформує УНН.
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"Протягом доби збільшено щільність обстрілів майже в 1,5 раза. Крім того, по наших позиціях ворог наніс 4 авіаційні удари, а проти нашої авіації застосував керовану ракету “повітря-повітря”, - повідомили у командуванні.
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По Криворізькому району ворог вдарив реактивними системами залпового вогню, пошкодивши приватні будинки, соціальну інфраструктуру. Втрат серед місцевого населення нема.
У відповідь українська авіація відпрацювала 5 ударів по скупченню рашистів і техніки, по команднім та опорним пунктам ворожих підрозділів.
Втрати противника за добу склали 24 рашисти, 2 танки та 5 інших броньованих машин. Знищено 2 ворожих польових склади боєприпасів та вогневу точку.
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