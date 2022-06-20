На юге украинские защитники уничтожили скопление живой силы и техники рф
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. На юге Украины ВСУ уничтожили вражескую технику, включая пушку-гаубицу, беспилотник и танк, а также десятки российских захватчиков. Об этом сообщает УНН с ссылкой на Оперативное командование “Юг”.
Детали
Как указывается, скованный в продвижении по суше, враг активизировал воздушные удары. В районе Апостолового вражеский истребитель применил по бомбардировщику ВСУ крылатую ракету класса “воздух-воздух”.
“Мастерство нашего пилота проявилось в виртуозном уклонении от атаки”, — говорится в сообщении.
Также в Херсонской области вражеский Ка-52 пытался ударить по нашим позициям, но “предпочел маневр и побег под огнем достойного отпора”.
В Николаевской области зенитно-ракетным подразделением ВСУ точно уничтожен беспилотный разведчик.
Общие потери врага по результатам выполнения военными огневых задач составили 28 захватчиков, 152-мм пушку-гаубицу, танк и два военных автомобиля.
Напомним
В Черном море корабельная группировка врага пополнила состав.