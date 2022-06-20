На півдні українські захисники знищили скупчення живої сили та техніки рф
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. На півдні України ЗСУ знищили ворожу техніку, включаючи гармату-гаубицю, безпілотник і танк, а також десятки російських загарбників. Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне командування “Південь”.
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Як зазначається, скутий в просуванні по суші, ворог активізував повітряні удари. В районі Апостолового ворожий винищувач застосував по бомбардувальнику ЗСУ крилату ракету класу “повітря-повітря”.
“Майстерність нашого пілота виявилася у віртуозному ухиленні від атаки”, — йдеться в повідомленні.
Також в Херсонській області ворожий Ка-52 намагався вдарити по наших позиціях, але “віддав перевагу маневру і втечі під вогнем гідної відсічі”.
У Миколаївській області зенітно-ракетним підрозділом ЗСУ точно знищений безпілотний розвідник.
Загальні втрати ворога за результатами виконання військовими вогневих завдань склали 28 загарбників, 152-мм гармату-гаубицю, танк та два військові автомобілі.
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В Чорному морі корабельне угруповання ворога поповнило склад.