На юге Украины ночью ПВО сбило 10 вражеских дронов-камикадзе
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что на южном направлении ПВО уничтожило 10 дронов-камикадзе "Shahed-136", передает УНН.
Детали
В ночь на 19 декабря 2022 года, российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе “Shahed-136” иранского производства.
“На южном направлении силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования “Юг” уничтожено 10 “шахедов”, — написал Братчук.
Обстрелы Украины в ночь на 19 декабря
В ночь на 19 декабря русская армия дронами-камикадзе атаковала Киев. Оккупанты запустили более 20 дронов “Shahed” в сторону Киева. Силы ПВО уничтожили около 15. Россияне попали в объект критической инфраструктуры. В городе обошлось без пострадавших. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Соломенском и Шевченковском районах города.
В самой Киевской области от атаки вражеских дронов пострадали 2 человека. К тому же повреждены объекты инфраструктуры и частные дома.
Telegram-каналы и местные паблики сообщали о работе ПВО в ряде областей. Информацию в Киевской области подтвердил глава ОВА Алексей Кулеба.
Первоначально воздушная тревога была объявлена в Николаевской области. Глава ОВА Виталий Ким сообщил о фиксировании вражеских дронов в небе. Впоследствии поступила информация об их сбитии и оглашении воздушной тревоги.
О работе ПВО сообщали в Полтавской, Николаевской, Черкасской, Днепропетровской и Киевской областях.