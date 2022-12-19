На півдні України вночі ППО збило 10 ворожих дронів-камікадзе
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що на південному напрямку ППО знищило 10 дронів-камікадзе "Shahed-136", передає УНН.
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У ніч проти 19 грудня 2022 року, російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва.
"На південному напрямку силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 10 "шахедів", - написав Братчук.
Обстріли України у ніч проти 19 грудня
У ніч проти 19 грудня російська армія дронами-камікадзе атакувала Київ. Окупанти запустили понад 20 дронів “Shahed” в сторону Києва. Сили ППО знищили біля 15. Росіяни поцілили в об’єкт критичної інфраструктури. У місті обійшлося без постраждалих. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи у Солом’янському та Шевченківському районах міста.
У самій Київській області від атаки ворожих дронів постраждали 2 людини. До того ж пошкоджені об’єкти інфраструктури та приватні будинки.
Telegram-канали та місцеві пабліки повідомляли про роботу ППО в низці областей. Інформацію в Київській області підтвердив голова ОВА Олексій Кулеба.
Спочатку повітряну тривогу було оголошено у Миколаївській області. Очільник ОВА Віталій Кім повідомив про фіксування ворожих дронів у небі. Згодом надійшла інформація про їх збиття та оголошення повітряної тривоги.
Про роботу ППО повідомляли в Полтавській, Миколаївській, Черкаській, Дніпропетровській та Київській областях.