На юге Франции бык атаковал зрителей перед началом корриды
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Шесть человек, в том числе двое жандармов, пострадали в результате атаки быка перед началом корриды на юге Франции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на France Bleu.
Инцидент произошел в городе Вержез. Бык неизвестным образом выбрался из загона и напал на зрителей. Пострадали и жандармы, которые пытались его успокоить.
В результате инцидента корида была отменена.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На корридах в Испании в этом году погибло рекордное количество человек
Как сообщал УНН, два человека погибли на "корриде" в Индии.
Кроме того, в Испании прошли массовые протесты против корриды