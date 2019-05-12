На юге Франции бык атаковал зрителей перед началом корриды

Инцидент произошел в городе Вержез. Бык неизвестным образом выбрался из загона и напал на зрителей. Пострадали и жандармы, которые пытались его успокоить.



В результате инцидента корида была отменена.



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Как сообщал УНН, два человека погибли на "корриде" в Индии.



Кроме того, в Испании прошли массовые протесты против корриды