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На півдні Франції бик атакував глядачів перед початком кориди

На півдні Франції бик атакував глядачів перед початком кориди

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Шестеро людей, у тому числі двоє жандармів, постраждали в результаті атаки бика перед початком кориди на півдні Франції. Про це повідомляє УНН з посиланням на France Bleu.

Інцидент стався в місті Вержез. Бик невідомим чином вибрався із загороди і напав на глядачів. Постраждали і жандарми, які намагалися його заспокоїти.

В результаті інциденту Корида була скасована.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На коридах в Іспанії в цьому році загинула рекордна кількість людей

Як повідомляв УНН, двоє людей загинули на "кориді" в Індії.

Крім того, в Іспанії пройшли масові протести проти кориди

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