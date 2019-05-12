На півдні Франції бик атакував глядачів перед початком кориди
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Шестеро людей, у тому числі двоє жандармів, постраждали в результаті атаки бика перед початком кориди на півдні Франції. Про це повідомляє УНН з посиланням на France Bleu.
Інцидент стався в місті Вержез. Бик невідомим чином вибрався із загороди і напав на глядачів. Постраждали і жандарми, які намагалися його заспокоїти.
В результаті інциденту Корида була скасована.
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Як повідомляв УНН, двоє людей загинули на "кориді" в Індії.
Крім того, в Іспанії пройшли масові протести проти кориди.