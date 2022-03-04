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На юге Донецкой области остается тяжелая гуманитарная ситуация

На юге Донецкой области остается тяжелая гуманитарная ситуация

Киев • УНН

 • 87110 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Тяжелая гуманитарная ситуация остается на южном направлении Донецкой области. В Мариуполе до сих пор нет мобильной связи, электричества, воды, тепла. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.

Цитата

"Тяжелая гуманитарная ситуация остается на южном направлении. В Мариуполе нет мобильной связи, электричества, воды, тепла. Городской совет подвозит воду людям автоцистернами. В случае установления режима тишины первейшая задача — возобновить поставки электричества", - написал Кириленко.

Детали

Также он предоставил информацию о российском вторжении по состоянию на 9:00 по общинам:

• в Марьинской общине сутки прошли относительно спокойно. Вблизи Новомихайловки утром был обстрел из 120-мм минометов, днем были выстрелы ПТУР и РПГ. Без жертв и разрушений.

• в Авдеевской общине единичные прилеты, без жертв и разрушений.

• в Очеретинской общине все службы работают в штатном режиме. Вследствие артобстрелов нет электричества в Невельском и Новоселовке Второй, частично в Верхнеторецком, тоненьком, Северном и Водяном. Ожидается разрешение ООС на проведение ремонтных работ. В Камышином вода подается по графику. Вода отсутствует в Верхнеторецком, Орловке, Ласточкином, Песках, частично в Водяном. Ночь прошла относительно спокойно, без жертв и разрушений.

• в Новогродовской общине все службы работают, электричество и вода есть. Работают пункты сбора гуманитарной помощи.

• в Добропольской общине все службы работают. Электричество, вода и тепло есть, разрушений нет. Организовано круглосуточное патрулирование.

• в Александровской общине все службы работают. Правопорядок обеспечивают правоохранители и тероборона. Продукты имеются в достаточном количестве, заметен рост спроса на лекарства. Продолжается расселение вынужденных переселенцев.

• в Черкасской общине ситуация спокойная, работает штаб гуманитарной помощи.

• в Николаевской общине ситуация контролируемая. Электричество, вода и тепло подаются в полном объеме, работают пункты сбора гуманитарной помощи.

• в Дружковской общине организовано круглосуточное патрулирование, ситуация контролируемая. Автобусы и трамваи работают. Продолжается сбор вещей и продуктов для нашей армии.

• в Покровске обесточены две улицы, временно было потеряно теплоснабжение в нескольких домах и социальных учреждениях, но уже восстановлено. Одна из котельных остановлена ввиду вероятности обстрела. Без газа остаются жители двух районов частного сектора. Есть сообщения о попадании снарядов в дома, но без жертв.

• в Соледарской общине ситуация контролируемая. Хранилища убраны и открыты. Резервуары с водой полные, подвоз воды, где нет центрального водоснабжения, осуществляется по графику. Связь у всех операторов есть, кроме Киевстар, интернет работает. Банкоматы наполняет только ПУМБ, Сбер и Приват не работают. С направления Попасной слышны непрерывные бои.

• в Константиновской общине городская инфраструктура работает в штатном режиме. Продукты в магазинах есть в достаточном количестве. Киевстар не работает. Банкоматы наполняются, хотя и с задержкой. На отделениях Укрпочты есть возможность приобрести социальные продукты. Продолжается сбор помощи для военных и гражданских.

"Самое главное — Вооруженные силы Украины держат оборону по всей линии фронта и истребляют русских фашистов на нашей земле!" - подчеркнул Кириленко.

Дополнения

3 марта сообщали, что Мариуполь продолжает оставаться без электроэнергии, воды и отопления из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов.

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