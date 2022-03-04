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На півдні Донеччини залишається тяжка гуманітарна ситуація

На півдні Донеччини залишається тяжка гуманітарна ситуація

Київ • УНН

 • 87111 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Тяжка гуманітарна ситуація залишається на південному напрямку Донецької області. У Маріуполі досі немає мобільного зв'язку, електрики, води, тепла. Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, передає УНН.

Цитата

"Тяжка гуманітарна ситуація залишається на південному напрямку. У Маріуполі немає мобільного зв'язку, електрики, води, тепла. Міська рада підвозить воду людям автоцистернами. У випадку встановлення режиму тиші найперше завдання — відновити постачання електрики", - написав Кириленко.

Деталі

Також він надав інформацію щодо російського вторгнення станом на 9:00 по громадах:

• у Мар'їнській громаді доба минула відносно спокійно. Поблизу Новомихайлівки вранці був обстріл зі 120-мм мінометів, вдень були постріли ПТУР та РПГ. Без жертв і руйнувань.

• в Авдіївській громаді поодинокі прильоти, без жертв і руйнувань.

• в Очеретинській громаді всі служби працюють у штатному режимі. Внаслідок артобстрілів немає електрики в Невельському та Новоселівці Другій, частково в Верхньоторецькому, Тоненькому, Сєверному та Водяному. Очікується дозвіл ООС на проведення ремонтних робіт. В Очеретиному вода подається за графіком. Вода відсутня у Верхньоторецькому, Орлівці, Ласточкиному, Пісках, частково в Водяному. Ніч минула відносно спокійно, без жертв і руйнувань.

• у Новогродівській громаді всі служби працюють, електрика і вода є. Руйнувань немає. Працюють пункти збору гуманітарної допомоги.

• у Добропільській громаді всі служби працюють. Електрика, вода і тепло є, руйнувань немає. Організовано цілодобове патрулювання.

• в Олександрівській громаді всі служби працюють. Правопорядок забезпечують правоохоронці та тероборона. Продукти є в достатній кількості, помітне зростання попиту на ліки. Триває розселення вимушених переселенців.

• у Черкаській громаді ситуація спокійна, працює штаб гуманітарної допомоги.

• у Миколаївській громаді ситуація контрольована. Електрика, вода і тепло подаються в повному обсязі, працюють пункти збору гуманітарної допомоги.

• у Дружківській громаді організовано цілодобове патрулювання, ситуація контрольована. Вода, тепло і газ є. Автобуси і трамваї працюють. Триває збір речей та продуктів для нашої армії.

• у Покровську знеструмлено дві вулиці, тимчасово було втрачено теплопостачання у кількох будинках та соціальних закладах, але вже відновлено. Одна з котелень зупинена з огляду на ймовірність обстрілу. Без газу залишаються мешканці двох вулицю приватного сектору. Є повідомлення про влучання снарядів у будинки, але без жертв.

• у Соледарській громаді ситуація контрольована. Сховища прибрані та відкриті. Резервуари з водою повні, підвіз води, де немає центрального водопостачання, здійснюється за графіком. Зв'язок у всіх операторів є, крім Київстар, інтернет працює. Банкомати наповнює тільки ПУМБ, Ощад і Приват не працюють. З напрямку Попасної чутно безперервні бої.

• у Костянтинівській громаді міська інфраструктура працює у штатному режимі. Продукти у крамницях є в достатній кількості. Київстар не працює. Банкомати наповнюються, хоча і з затримкою. На відділеннях Укрпошти є змога придбати соціальні продукти. Продовжується збір допомоги для військових та цивільних.

"Найголовніше — Збройні сили України тримають оборону по всій лінії фронту і винищують російських фашистів на нашій землі!", - наголосив Кириленко.

Доповнення

3 березня повідомляли, що Маріуполь продовжує залишатися без електроенергії, води та опалення через постійні обстріли з боку російських окупантів.

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