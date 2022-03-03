Маріуполь залишається без електроенергії, води та опалення через постійні обстріли окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Маріуполь продовжує залишатися без електроенергії, води та опалення через постійні обстріли з боку російських окупантів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Маріупольську міську раду.
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"Ситуація складна. Маріуполь продовжує залишатися без електроенергії, води та опалення через постійні обстріли з боку російських окупантів. Також спостерігаються серйозні проблеми із мобільним зв'язком", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що на даний момент співробітники комунальних підприємств та ДТЕК очікують, коли настане період тиші, щоб розпочати відновлення основних ліній електропостачання та водопостачання Маріуполя.
"У той же час комунальні служби забезпечують паливом генератори, які живлять міські лікарні електроенергією, тим самим даючи можливість надавати екстрену медичну допомогу всім пораненим мешканцям Маріуполя", - зазначається в повідомленні.
Міська рада повідомила також, що вдалося відновити енергопостачання у міській лікарні №1.
"З моменту початку війни понад 200 мешканців міста отримали поранення різного ступеня важкості. Медичні працівники продовжують надавати цілодобову допомогу маріупольцям, попри вкрай складну ситуацію", - інформує міська рада.
Крім того, комунальні служби протягом дня доставляють питну воду до різних районів міста.
"Усі комунальні служби роблять все необхідне, щоб стабілізувати ситуацію у місті. Але ситуацію суттєво ускладнює той факт, що російські окупаційні війська продовжують обстріл Маріуполя", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що минула ніч на території Донецької області була відносно спокійною. Маріуполь та Волноваха під контролем ЗСУ.