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Мариуполь остается без электроэнергии, воды и отопления из-за постоянных обстрелов оккупантов

Киев • УНН

 • 123455 просмотра

КИЕВ. 3 марта. УНН. Мариуполь продолжает оставаться без электроэнергии, воды и отопления из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Мариупольскую городскую раду.

Цитата

"Ситуация сложная. Мариуполь продолжает оставаться без электроэнергии, воды и отопления из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов. Также наблюдаются серьезные проблемы с мобильной связью", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что на данный момент сотрудники коммунальных предприятий и ДТЭК ожидают, когда наступит период тишины, чтобы начать восстановление основных линий электроснабжения и водоснабжения Мариуполя.

"В то же время коммунальные службы обеспечивают топливом генераторы, которые питают городские больницы электроэнергией, тем самым давая возможность оказывать экстренную медицинскую помощь всем раненым жителям Мариуполя", - отмечается в сообщении.

Городской совет сообщил также, что удалось восстановить энергоснабжение в городской больнице №1.

"С момента начала войны более 200 жителей города получили ранения различной степени тяжести. Медицинские работники продолжают оказывать круглосуточную помощь мариупольцам, несмотря на крайне сложную ситуацию", - информирует городской совет.

Кроме того, коммунальные службы в течение дня доставляют питьевую воду в разные районы города.

"Все коммунальные службы делают все необходимое, чтобы стабилизировать ситуацию в городе. Но ситуацию существенно осложняет тот факт, что российские оккупационные войска продолжают обстрел Мариуполя", - говорится в сообщении.

Дополнение

Ранее сообщалось, что минувшая ночь на территории Донецкой области была относительно спокойной. Мариуполь и Волноваха под контролем ВСУ.

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