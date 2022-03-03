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Ситуація на Донеччині: Маріуполь та Волноваха під контролем ЗСУ

Ситуація на Донеччині: Маріуполь та Волноваха під контролем ЗСУ

Київ • УНН

 • 219980 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Минула ніч на території Донецької області була відносно спокійною. Маріуполь та Волноваха під контролем ЗСУ. Про це інформує голова Донецької ОДА Павло Кириленко, пише УНН.

Цитата

“На більшості території Донеччині ніч минула відносно спокійно. Найголовніше – Маріуполь та Волноваха під контролем ЗСУ”, - написав Кириленко.

Деталі

На Світлодарському напрямку надзвичайних подій не сталося, тихо. На Мар’їнському напрямку ворог не атакував. На Авдіївському напрямку без подій, жертв та руйнувань не зафіксовано.

На Очеретинському напрямку постраждалих та руйнувань так само немає, але зникло електропостачання у Верхньоторецькому.

Додамо

Усі лінії оборони України збережено, на жодному зі стратегічних напрямків у ворога немає успіху. Про це заявив у відеозверненні у четвер президент України Володимир Зеленський.

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