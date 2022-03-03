Ситуация в Донецкой области: Мариуполь и Волноваха под контролем ВСУ

Цитата

“На большинстве территории Донецкой области ночь прошла относительно спокойно. Самое главное - Мариуполь и Волноваха под контролем ВСУ”, - написал Кириленко.

Детали

На Светлодарском направлении чрезвычайных происшествий не случилось, тихо. На Марьинском направлении враг не атаковал. На Авдеевском направлении без происшествий, жертв и разрушений не зафиксировано.

На Очеретинском направлении пострадавших и разрушений также нет, но исчезло электроснабжение в Верхнеторецком.

Добавим

Все линии обороны Украины сохранены, ни на одном из стратегических направлений у врага нет успеха. Об этом заявил в видеообращении в четверг президент Украины Владимир Зеленский.



