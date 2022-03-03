Ситуация в Донецкой области: Мариуполь и Волноваха под контролем ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Прошлая ночь на территории Донецкой области была относительно спокойной. Мариуполь и Волноваха под контролем ВСУ. Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, пишет УНН.
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“На большинстве территории Донецкой области ночь прошла относительно спокойно. Самое главное - Мариуполь и Волноваха под контролем ВСУ”, - написал Кириленко.
Детали
На Светлодарском направлении чрезвычайных происшествий не случилось, тихо. На Марьинском направлении враг не атаковал. На Авдеевском направлении без происшествий, жертв и разрушений не зафиксировано.
На Очеретинском направлении пострадавших и разрушений также нет, но исчезло электроснабжение в Верхнеторецком.
Добавим
Все линии обороны Украины сохранены, ни на одном из стратегических направлений у врага нет успеха. Об этом заявил в видеообращении в четверг президент Украины Владимир Зеленский.