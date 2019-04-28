На подземные мусорки Киев потратил миллионы гривен

"Установление подземных контейнеров для бытовых отходов начали еще в 2017 году с целью улучшения организации обращения с бытовыми отходами, обеспечения надлежащего санитарно-технического состояния, эстетики и экологической безопасности территории, улучшение качества предоставления услуг по вывозу этих отходов", - рассказали в ведомстве.

Реализует проект по установке подземных контейнеров для бытовых отходов в городе Киеве коммунальное предприятие (далее КП) исполнительного органа Киевского городского совета "Киевкоммунсервис" и "Киевжилспецэксплуатация".

Согласно данным, КП "Киевкоммунсервис" в 2017 году установлено 65 подземных контейнеров на общую сумму 10 930, 96 тыс. грн.

А КП "Киевжилспецэксплуатация" в 2017 году приобрело 150 подземных контейнеров на общую сумму 22 491 0 тыс. грн. Из них в 2018 году установлено 52 контейнера. Затраты на разработку и согласование проектной документации установленных контейнеров составляли 640, 2 тыс. грн, а расходы на их установку составили 2114, 2 тыс. грн.

Кроме того, определены места для установки около 95 контейнеров в соответствии с адресным перечнем, из которых 26 согласованы и переданы КП "Киевжилспецэксплуатация", а 69 находятся на согласовании в различных инстанциях.

"Сейчас средств для установления подземных контейнеров в КП "Киевжилспецэксплуатация" нет. Предприятие планирует подавать дополнительно бюджетный запрос на выделение средств в Департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации, а тот - в Департамент финансов", - добавляют в департаменте.

Среди основных проблем на пути внедрения проекта по установке подземных контейнеров является плотное прохождение городских инженерных коммуникаций, отсутствие беспрепятственного подъезда специализированного автотранспорта для их обслуживания, а в отдельных случаях отсутствие согласия на их установку в определенных местах от жителей домов или КП "управляющих компаний по обслуживанию жилого фонда районов г. Киева".

Как сообщал УНН, в Киеве начали устанавливать новый тип контейнеров для твердых бытовых отходов.