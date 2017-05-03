У Києві почали встановлювати новий тип контейнерів для твердих побутових відходів

Так, за словами В.Кличка, у центральній частині міста вже встановлюють 50 таких контейнерів, до кінця року їхня кількість збільшиться до 300 одиниць, а наступного року - до тисячі.

"Такі баки функціонують у країнах Європи - ми не винайшли нічого нового. Ці контейнери сучасні, місткі, виглядають охайно, адже у київських дворах часто стоять брудні контейнери, повні сміття, вони займають багато місця, а мешканці скаржаться на неприємний запах. Один новий підземний контейнер має об'єм у 5 кубічних метрів і заміняє 5 звичайних відкритих контейнерів", - зазначив В.Кличко.

Мер додав, що такі контейнери обладнані сонячними інформаційними панелями та спеціальними датчиками, які передають інформацію диспетчеру, коли бак вже заповнений і сміття з нього необхідно вивезти.

До того ж, контейнери обладнані системою пожежогасіння, якщо до них потрапить недопалок чи інший предмет, який може викликати пожежу.

"Ці контейнери - вітчизняного виробництва, і впевнений, що про них будуть гарні відгуки у мешканців міста, адже в експлуатації вони себе зарекомендували дуже добре. Київ повинен не тільки сучасно виглядати і використовувати сучасні технології", - підкреслив В.Кличко.

Мер столиці також оглянув нові смітники, які встановили в міських зонах відпочинку.

"Вже встановлено 200 таких смітників, ще 300 встановимо найближчим часом. Вони місткі та мають сучасний вигляд. Ті, що встановимо у міських парках, також будуть мати ще й дерев'яне оздоблення", - розповів В.Кличко.

Нагадаємо, в Україні незабаром може з'явитися система збору тари за допомогою фандоматів.

Комітет Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендував парламенту прийняти в першому читанні законопроект про введення депозитної системи для виробників і імпортерів напоїв, який передбачає впровадження системи збору тари через фандомати.

Так, згідно з пояснювальною запискою законопроекту №5614 "Про систему збору та утилізації тари", впровадження депозитної системи передбачає, що виробники і імпортери повинні будуть брати участь у депозитній системі тари шляхом позначення їх депозитними етикетками. Такі депозитні етикетки будуть свідчити про те, що споживач може повернути саме цю тару до точок збору використаної тари і відразу ж отримати відшкодування за кожну одиницю.