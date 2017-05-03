У Києві почали встановлювати новий тип контейнерів для твердих побутових відходів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У столиці почали встановлювати новий тип підземних контейнерів для твердих побутових відходів. Про це заявив Київський міський голова Віталій Кличко під час презентації підземних сміттєвих контейнерів та нових урн, частина яких встановлена на Пейзажній алеї, повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.
Так, за словами В.Кличка, у центральній частині міста вже встановлюють 50 таких контейнерів, до кінця року їхня кількість збільшиться до 300 одиниць, а наступного року - до тисячі.
"Такі баки функціонують у країнах Європи - ми не винайшли нічого нового. Ці контейнери сучасні, місткі, виглядають охайно, адже у київських дворах часто стоять брудні контейнери, повні сміття, вони займають багато місця, а мешканці скаржаться на неприємний запах. Один новий підземний контейнер має об'єм у 5 кубічних метрів і заміняє 5 звичайних відкритих контейнерів", - зазначив В.Кличко.
Мер додав, що такі контейнери обладнані сонячними інформаційними панелями та спеціальними датчиками, які передають інформацію диспетчеру, коли бак вже заповнений і сміття з нього необхідно вивезти.
До того ж, контейнери обладнані системою пожежогасіння, якщо до них потрапить недопалок чи інший предмет, який може викликати пожежу.
"Ці контейнери - вітчизняного виробництва, і впевнений, що про них будуть гарні відгуки у мешканців міста, адже в експлуатації вони себе зарекомендували дуже добре. Київ повинен не тільки сучасно виглядати і використовувати сучасні технології", - підкреслив В.Кличко.
Мер столиці також оглянув нові смітники, які встановили в міських зонах відпочинку.
"Вже встановлено 200 таких смітників, ще 300 встановимо найближчим часом. Вони місткі та мають сучасний вигляд. Ті, що встановимо у міських парках, також будуть мати ще й дерев'яне оздоблення", - розповів В.Кличко.
Нагадаємо, в Україні незабаром може з'явитися система збору тари за допомогою фандоматів.
Комітет Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендував парламенту прийняти в першому читанні законопроект про введення депозитної системи для виробників і імпортерів напоїв, який передбачає впровадження системи збору тари через фандомати.
Так, згідно з пояснювальною запискою законопроекту №5614 "Про систему збору та утилізації тари", впровадження депозитної системи передбачає, що виробники і імпортери повинні будуть брати участь у депозитній системі тари шляхом позначення їх депозитними етикетками. Такі депозитні етикетки будуть свідчити про те, що споживач може повернути саме цю тару до точок збору використаної тари і відразу ж отримати відшкодування за кожну одиницю.