В Киеве начали устанавливать новый тип контейнеров для твердых бытовых отходов

Так, по словам В.Кличко, в центральной части города уже устанавливают 50 таких контейнеров, до конца года их количество увеличится до 300 единиц, а в следующем году - до тысячи.

"Такие баки функционируют в странах Европы - мы не изобрели ничего нового. Эти контейнеры современные, вместительные, выглядят опрятно, ведь в киевских дворах часто стоят грязные контейнеры, полные мусора, они занимают много места, а жители жалуются на неприятный запах. Один новый подземный контейнер имеет объем в 5 кубических метров и заменяет 5 обычных открытых контейнеров", - отметил В.Кличко.

Мэр добавил, что такие контейнеры оборудованы солнечными информационными панелями и специальными датчиками, которые передают информацию диспетчеру, когда бак уже заполнен и мусор необходимо будет вывезти.

К тому же, контейнеры оборудованы системой пожаротушения, если к ним попадет окурок или другой предмет, который может вызвать пожар.

"Эти контейнеры - отечественного производства, и уверен, что о них будут хорошие отзывы у жителей города, ведь в эксплуатации они себя зарекомендовали очень хорошо. Киев должен не только современно выглядеть и использовать современные технологии", - подчеркнул В.Кличко.

Мэр столицы также осмотрел новые урны, которые установили в городских зонах отдыха.

"Уже установлено 200 таких урн, еще 300 установим в ближайшее время. Они вместительные и имеют современный вид. Те, что установим в городских парках, также будут иметь еще и деревянную отделку", - рассказал В.Кличко.

Напомним, в Украине в скором времени может появиться система сбора тары с помощью фандоматов

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект о введении депозитной системы для производителей и импортеров напитков, который предусматривает внедрение системы сбора тары из фандоматов.

Так, согласно пояснительной записке законопроекта №5614 "О системе сбора и утилизации тары", внедрение депозитной системы предполагает, что производители и импортеры должны будут участвовать в депозитной системе тары путем обозначения их депозитным этикетками. Такие депозитные этикетки будут свидетельствовать о том, что потребитель может вернуть именно эту тару к точкам сбора использованной тары и сразу же получить возмещение за каждую единицу.