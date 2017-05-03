В Киеве начали устанавливать новый тип контейнеров для твердых бытовых отходов

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 40608 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 99183 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 112560 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 125279 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 145333 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 159737 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 123156 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 138811 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189784 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 291167 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
3.6м/с
77%
Популярные новости

Фальсифицированное масло и сыр: ДОТ Минобороны оштрафовал ряд поставщиков продуктов для ВСУ на более 6 млн грн

7 апреля, 17:06 • 11693 просмотра

В Харьковской области дрон атаковал полицейских, есть пострадавшие

7 апреля, 17:10 • 12507 просмотра

Мексика хочет избежать ответных пошлин против США

7 апреля, 17:30 • 10714 просмотра

Норвегия выделила Украине более 415 млн евро на артиллерийские боеприпасы

7 апреля, 17:41 • 10418 просмотра

Пресс-конференция Трампа и Нетаньяху отменена - СМИ

7 апреля, 17:52 • 13325 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 187872 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 244294 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 445910 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 398915 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 483972 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 27701 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 27430 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 42183 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 64501 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 70936 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

В Киеве начали устанавливать новый тип контейнеров для твердых бытовых отходов

Киев • УНН

 • 16218 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. В столице начали устанавливать новый тип подземных контейнеров для твердых бытовых отходов. Об этом заявил Киевский городской глава Виталий Кличко во время презентации подземных мусорных контейнеров и новых урн, часть которых установлена на Пейзажной аллее. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.

В Киеве начали устанавливать новый тип контейнеров для твердых бытовых отходов

Так, по словам В.Кличко, в центральной части города уже устанавливают 50 таких контейнеров, до конца года их количество увеличится до 300 единиц, а в следующем году - до тысячи.

"Такие баки функционируют в странах Европы - мы не изобрели ничего нового. Эти контейнеры современные, вместительные, выглядят опрятно, ведь в киевских дворах часто стоят грязные контейнеры, полные мусора, они занимают много места, а жители жалуются на неприятный запах. Один новый подземный контейнер имеет объем в 5 кубических метров и заменяет 5 обычных открытых контейнеров", - отметил В.Кличко.

Мэр добавил, что такие контейнеры оборудованы солнечными информационными панелями и специальными датчиками, которые передают информацию диспетчеру, когда бак уже заполнен и мусор необходимо будет вывезти.

К тому же, контейнеры оборудованы системой пожаротушения, если к ним попадет окурок или другой предмет, который может вызвать пожар.

"Эти контейнеры - отечественного производства, и уверен, что о них будут хорошие отзывы у жителей города, ведь в эксплуатации они себя зарекомендовали очень хорошо. Киев должен не только современно выглядеть и использовать современные технологии", - подчеркнул В.Кличко.

Мэр столицы также осмотрел новые урны, которые установили в городских зонах отдыха.

"Уже установлено 200 таких урн, еще 300 установим в ближайшее время. Они вместительные и имеют современный вид. Те, что установим в городских парках, также будут иметь еще и деревянную отделку", - рассказал В.Кличко.

Напомним, в Украине в скором времени может появиться система сбора тары с помощью фандоматов

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект о введении депозитной системы для производителей и импортеров напитков, который предусматривает внедрение системы сбора тары из фандоматов.

Так, согласно пояснительной записке законопроекта №5614 "О системе сбора и утилизации тары", внедрение депозитной системы предполагает, что производители и импортеры должны будут участвовать в депозитной системе тары путем обозначения их депозитным этикетками. Такие депозитные этикетки будут свидетельствовать о том, что потребитель может вернуть именно эту тару к точкам сбора использованной тары и сразу же получить возмещение за каждую единицу.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоКиев
Brent
$64.85
Bitcoin
$80,612.50
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$3,013.94
Ethereum
$1,591.23