На підземні смітники Київ витратив мільйони гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Впродовж 2017-2018 років у Києві встановили 117 підземних контейнерів для побутових відходів. Про це повідомили у Департаменті житлово-комунальної інфраструктури Київської міської державної адміністрації у відповідь на журналістський запит УНН.
“Встановлення підземних контейнерів для побутових відходів розпочали ще у 2017 році з метою поліпшення організації поводження з побутовими відходами, забезпечення належного санітарно-технічного стану, естетики та екологічної безпеки території, покращення якості надання послуг з вивезення цих відходів”, — розповіли у відомстві.
Реалізовує проект зі встановлення підземних контейнерів для побутових відходів у місті Києві комунальне підприємство (далі КП) виконавчого органу Київської міської ради “Київкомунсервіс” та “Київжитлоспецексплуатація”.
Згідно з даними, КП “Київкомунсервіс” у 2017 році встановлено 65 підземних контейнерів на загальну суму 10 930, 96 тис. грн.
А КП “Київжитлоспецексплуатація” у 2017 році придбало 150 підземних контейнерів на загальну суму 22 491, 0 тис. грн. З них у 2018 році встановлено 52 контейнери. Витрати на розробку та погодження проектної документації встановлених контейнерів становили 640, 2 тис. грн, а витрати на їх встановлення склали 2 114, 2 тис. грн.
Крім того, визначено місця для встановлення близько 95 контейнерів відповідно до адресного переліку, з яких 26 погоджено та передано КП “Київжитлоспецексплуатація”, а 69 перебувають на погодженні в різних інстанціях.
“Наразі коштів для встановлення підземних контейнерів у КП „Київжитлоспецексплуатація“ немає. Підприємство планує подавати додатково бюджетний запит до на виділення коштів до Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Київської міської державної адміністрації, а той — до Департаменту фінансів”, — додають у департаменті.
Серед основних проблем на шляху до впровадження проекту зі встановлення підземних контейнерів є щільне проходження міських інженерних комунікацій, відсутність безперешкодного під’їзду спеціалізованого автотранспорту для їх обслуговування, а в окремих випадках відсутність згоди на їх встановлення у визначених місцях від мешканців будинків або КП “Керуючих компаній з обслуговування житлового фонду районів м. Києва”.
Як повідомляв УНН, у Києві почали встановлювати новий тип контейнерів для твердих побутових відходів.