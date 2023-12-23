На первых торгах Государственного оператора тыла будут закупать бензин и дизель для армии

Государственный оператор тыла впервые объявил торги для обеспечения потребностей ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны, передает УНН.

Детали

"Агентство закупок в сфере обороны" (Государственный оператор тыла) объявило первые торги, где будут закупать горюче-смазочные материалы. Сообщается, что закупки будут проходить по конкурентной процедуре в электронной системе Prozorro.

Торги объявлены по следующим лотам:

Бензин

- А-95-Евро5-Е5 (1700 тонн, ожидаемая стоимость 82,790,000.00)

- А-92-Евро5-Е5 (2580 тонн, ожидаемая стоимость 122,550,000.00)

- А-80-Евро3 (15402,4 тонн, ожидаемая стоимость 714,671,360.00)

Топливо дизельное и для реактивных двигателей:

- ДП-Арк-Евро5-В0 (73867 тонн, ожидаемая стоимость 3,471,749,000.00)

- РТ/ ТС-1/ ДЖЕТ А-1 (15890 тонн, ожидаемая стоимость 754,775,000.00)

Ожидаемая дата проведения аукциона по всем лотам - 2 января. Закупку агентство осуществляет за бюджет 2024 года. Его приняли 9 ноября.

Справочно

Отныне закупки для Вооруженных сил будут осуществлять два государственных предприятия. Первое это "Агентство закупок в сфере обороны", а второе - "Агентство оборонных закупок". В то же время, Минобороны только будет формировать политику закупок и осуществлять функцию контроля. Ожидается, что новый принцип закупок позволит избежать коррупционных рисков.

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