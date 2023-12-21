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"Оборонное производство и закупки": Умеров рассказал послам G7 о планах Минобороны на 2024 год

Киев  •  УНН

21 декабрь 2023, 13:44  •  23560 просмотра

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Министр обороны Украины Рустем Умеров обсудил с послами G7 приоритеты на 2024 год, отметив оборонном производстве, закупках и технологических инновациях, с акцентом на отечественные и иностранные БПЛА как ответ на угрозы.

Министр обороны Украины Рустем Умеров на встрече с послами "Группы семи" представил результаты 100 дней работы команды и рассказал о приоритетах на 2024 год. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Детали

План на 2024 год, оборонное производство и закупки, технологические инновации были и останутся приоритетами в работе министерства

- сказал Рустем Умеров во время встречи.

По его словам, отечественное производство и закупки заграницей БпЛА всех модификаций является одним из фокусов работы оборонного ведомства на 2024 год.

Министр отметил, что высокотехнологичное вооружение является асимметричным ответом Украины.

Также выразил благодарность странам "Группы семи" за их поддержку Украины в борьбе против агрессии рф.

Напомним,

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщал, что Украина планирует произвести более 10 000 ударных дронов средней и 1000 БПЛА дальнего радиуса действия в 2024 году в дополнение к одному миллиону беспилотников FPV, объявленного президентом Зеленским.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
"Оборонне виробництво і закупівлі": Умєров розповів послам G7 про плани Міноборони на 2024 рік
"Defense production and procurement": Umerov tells G7 ambassadors about the Defense Ministry's plans for 2024
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"Оборонное производство и закупки": Умеров рассказал послам G7 о планах Минобороны на 2024 год

Министр обороны Украины Рустем Умеров обсудил с послами G7 приоритеты на 2024 год, отметив оборонном производстве, закупках и технологических инновациях, с акцентом на отечественные и иностранные БПЛА как ответ на угрозы.

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