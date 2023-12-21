"Оборонное производство и закупки": Умеров рассказал послам G7 о планах Минобороны на 2024 год

Министр обороны Украины Рустем Умеров на встрече с послами "Группы семи" представил результаты 100 дней работы команды и рассказал о приоритетах на 2024 год. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

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План на 2024 год, оборонное производство и закупки, технологические инновации были и останутся приоритетами в работе министерства - сказал Рустем Умеров во время встречи.

По его словам, отечественное производство и закупки заграницей БпЛА всех модификаций является одним из фокусов работы оборонного ведомства на 2024 год.

Министр отметил, что высокотехнологичное вооружение является асимметричным ответом Украины.

Также выразил благодарность странам "Группы семи" за их поддержку Украины в борьбе против агрессии рф.

Напомним,

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщал, что Украина планирует произвести более 10 000 ударных дронов средней и 1000 БПЛА дальнего радиуса действия в 2024 году в дополнение к одному миллиону беспилотников FPV, объявленного президентом Зеленским.