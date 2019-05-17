На передовой в зоне ООС меняют систему питания
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Для украинских военнослужащих на передовых позициях в районе выполнения операции Объединенных сил на Донбассе внедряется новая система питания. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.
"В подразделениях и соединениях из состава Объединенных сил, с учетом особенностей выполнения боевых (повседневных) задач, активно внедряется новая система питания по каталогу продуктов", - сообщили в штабе.
Уже сегодня, как отмечается, большинство военнослужащих в районе проведения операции Объединенных сил могут получать полноценное и разнообразное питание, которое принципиально отличается от советских и довоенных норм украинского войска.
"Даже на передовых позициях, где наши воины противостоят российской агрессии, украинские защитники ежедневно получают свежую вкусную и питательную пищу из всего разнообразия продуктов, доступных на рынке Украины", - указали в штабе.
Напомним, в ООС изменили командующего .