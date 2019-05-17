На передовій у зоні ООС змінюють систему харчування
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Для українських військовослужбовців на передових позиціях в районі виконання операції Об'єднаних сил на Донбасі впроваджується нова система харчування. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр ООС.
"У підрозділах та з'єднаннях зі складу Об'єднаних сил, з урахуванням особливостей виконання бойових (повсякденних) завдань, активно впроваджується нова система харчування за каталогом продуктів", - повідомили у штабі.
Уже сьогодні, як зазначається, більшість військовослужбовців у районі проведення операції Об'єднаних сил мають змогу отримувати повноцінне та різноманітне харчування, яке принципово відрізняється від радянських та довоєнних норм українського війська.
"Навіть на передових позиціях, де наші воїни протистоять російській агресії, українські захисники щодня отримують свіжу смачну та поживну їжу з усього розмаїття продуктів, доступних на ринку України", - вказали у штабі.
Нагадаємо, в ООС змінили командувача.