На парковке в Одессе произошло столкновение между журналистами и охранниками
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 13 июля. УНН. Конфликт произошел между представителями охраны и журналистами на одной из парковок в Одессе. Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области, передает УНН.
Так, конфликт произошел сегодня на одной из парковок на улице Некрасова.
"По предварительной информации, во время столкновения между представителями охраны и журналистами участники инцидента распыляли в сторону своих оппонентов газ", - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос о внесении сведений по указанному факту в ЕРДР по ч.4 ст.296 (хулиганство) и ч.2 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) УК Украины.
На месте работают полицейские. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил несколько выстрелов в сторону группы скейтбордистов в центре Одессы.