На парковці в Одесі сталася сутичка між журналістами та охоронцями
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 13 липня. УНН. Конфлікт стався між представниками охорони та журналістами на одній з парковок в Одесі. Про це повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Одеській області, передає УНН.
Так, конфлікт стався сьогодні на одній з парковок на вулиці Некрасова.
"За попередньою інформацією, під час сутички між представниками охорони та журналістами учасники інциденту розпилювали у бік своїх опонентів газ", - йдеться в повідомленні.
Наразі вирішується питання про внесення відомостей за вказаним фактом до ЄРДР за ч.4 ст.296 (хуліганство) та ч.2 ст.345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) КК України.
На місці працюють поліцейські. Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, чоловік у стані алкогольного сп'яніння здійснив кілька пострілів в бік групи скейтбордистів у центрі Одеси.