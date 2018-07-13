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На парковці в Одесі сталася сутичка між журналістами та охоронцями

На парковці в Одесі сталася сутичка між журналістами та охоронцями

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 13 липня. УНН. Конфлікт стався між представниками охорони та журналістами на одній з парковок в Одесі. Про це повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Одеській області, передає УНН.

Так, конфлікт стався сьогодні на одній з парковок на вулиці Некрасова.

"За попередньою інформацією, під час сутички між представниками охорони та журналістами учасники інциденту розпилювали у бік своїх опонентів газ", - йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей за вказаним фактом до ЄРДР за ч.4 ст.296 (хуліганство) та ч.2 ст.345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) КК України.

На місці працюють поліцейські. Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, чоловік у стані алкогольного сп'яніння здійснив кілька пострілів в бік групи скейтбордистів у центрі Одеси. 

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