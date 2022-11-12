На острове Крит археологи нашли одеон в возрасте 2000 лет

Детали

Одеоны берут свое начало из Древней Греции, это сооружение походило по форме на театр, но значительно меньше по размерам. В нем преимущественно устраивали декламаторские и музыкальные конкурсы. Только что обнаруженный одеон похож на современную аудиторию.

Проектом руководила Екатерина Цанакаки, ​​являющаяся заместителем руководителя отдела доисторических и классических древностей и музеев Эфорута в Ханье. Ее команда на первых этапах раскопок обнаружила часть сцены, четырнадцать рядов сидений, две боковые камеры.

Находку относят к римскому периоду. Исследователи предполагают, что она выполняла свои функции примерно в I– IV веках нашей эры. В то же время святилище Асклепия стало политическим центром. Здание украшали мозаичные полы и портреты римских императоров. Многие части одеона дошли до нашего времени значительно поврежденными. Предполагают, что это произошло в результате землетрясения в 365 году нашей эры. Кроме того, вероятно, раньше город был больше, чем сейчас.

Также археологи считают, что одеон использовался для заседаний городского совета. Это объясняют тем, что он соприкасался с центром города. В Министерстве культуры и спорта Греции подчеркнули, что новое открытие придаст больше ценности другим историческим памятникам в районе. Считают, что это открытие нечастое.

Цанакаки в будущем планирует выяснить, существовала ли когда-нибудь внешняя стена для поддержки одеона.

Памятку оставили открытой для посетителей.

Напомним

Израильские археологи нашли древний гребешок, возрастом примерно 3700 лет, который содержит, вероятно, древнейшее из известных полных предложений, написанных ханаанским алфавитом.