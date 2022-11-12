На острові Крит археологи знайшли одеон віком 2000 років

ukru
Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 55603 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 71896 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 109089 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 138401 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 186011 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 202099 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 399476 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 229471 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 196106 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 364792 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
95 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме наступні 2 години
Популярнi новини

"Солдати просять не гроші, а зброю": духовний радник Трампа відвідав Бучу

31 березня, 22:41 • 66433 перегляди

росія навряд чи погодиться на "повне і безумовне припинення вогню" протягом трьох тижнів – ISW

31 березня, 23:57 • 65450 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

1 квітня, 00:25 • 66720 перегляди

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

03:26 • 56648 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

03:40 • 64946 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

05:30 • 55663 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 399531 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 364832 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 577617 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 705100 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 5106 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 88835 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 125109 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 209478 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 234666 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

На острові Крит археологи знайшли одеон віком 2000 років

На острові Крит археологи знайшли одеон віком 2000 років

Київ • УНН

 • 710683 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. На південному заході грецького острова Крит розташовані руїни Ліссоса, це рештки старого містечка, дістатися до якого, не зовсім просто, тому археологи не проводили там дослідження роками. Але останнім часом роботи відновили. Під час розкопок дослідники виявили унікальну знахідку — одеон. Археологи кажуть, що в ньому проводили лекції, влаштовували концерти й зустрічі ради міста. Про це інформує УНН з посиланням на Live Science.

Деталі

Одеони беруть свій початок зі Стародавньої Греції, ця споруда була схожа формою на театр, але значно меншою за розмірами. В ній переважно влаштовували декламаторські та музичні конкурси. Щойно виявлений одеон схожий на сучасну аудиторію.

Проектом керувала Катерина Цанакакі, яка є заступницею керівника відділу доісторичних і класичних старожитностей і музеїв Ефоруту в Ханьї. Її команда на перших етапах розкопок виявила частину сцени, чотирнадцять рядів сидінь, дві бічні камери.

Знахідку відносять до римського періоду. Дослідники припускають, що вона виконувала свої функції приблизно в I – IV століттях нашої ери. Водночас святилище Асклепія стало політичним центром. Будівлю прикрашала мозаїчна підлога та портрети римських імператорів. Багато частин одеону дійшли до нашого часу значно пошкодженими. Припускають, що це сталося внаслідок землетрусу в 365 році нашої ери. Крім того, ймовірно, раніше місто було більше, ніж зараз.

Також археологи вважають, що одеон використовувався для засідань міської ради. Це пояснюють тим, що він дотикався до центру міста. У Міністерстві культури та спорту Греції наголосили, що нове відкриття надасть більше цінності іншим історичним пам'ятникам у районі. Вважають, що це відкриття нечасте.

Цанакакі в майбутньому планує з'ясувати, чи існувала колись зовнішня стіна для підтримки одеону.

Пам'ятку залишили відкритою для відвідувачів.

Нагадаємо 

Ізраїльські археологи знайшли стародавній гребінець, віком приблизно 3700 років, який містить, ймовірно, найдавніше з відомих повних речень, написаних ханаанським алфавітом.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Культура
Bitcoin
$83,006.20
Золото
$3,160.40
Tesla
$258.01
Brent
$74.88
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,841.57