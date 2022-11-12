На острові Крит археологи знайшли одеон віком 2000 років

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Одеони беруть свій початок зі Стародавньої Греції, ця споруда була схожа формою на театр, але значно меншою за розмірами. В ній переважно влаштовували декламаторські та музичні конкурси. Щойно виявлений одеон схожий на сучасну аудиторію.

Проектом керувала Катерина Цанакакі, яка є заступницею керівника відділу доісторичних і класичних старожитностей і музеїв Ефоруту в Ханьї. Її команда на перших етапах розкопок виявила частину сцени, чотирнадцять рядів сидінь, дві бічні камери.

Знахідку відносять до римського періоду. Дослідники припускають, що вона виконувала свої функції приблизно в I – IV століттях нашої ери. Водночас святилище Асклепія стало політичним центром. Будівлю прикрашала мозаїчна підлога та портрети римських імператорів. Багато частин одеону дійшли до нашого часу значно пошкодженими. Припускають, що це сталося внаслідок землетрусу в 365 році нашої ери. Крім того, ймовірно, раніше місто було більше, ніж зараз.

Також археологи вважають, що одеон використовувався для засідань міської ради. Це пояснюють тим, що він дотикався до центру міста. У Міністерстві культури та спорту Греції наголосили, що нове відкриття надасть більше цінності іншим історичним пам'ятникам у районі. Вважають, що це відкриття нечасте.

Цанакакі в майбутньому планує з'ясувати, чи існувала колись зовнішня стіна для підтримки одеону.

Пам'ятку залишили відкритою для відвідувачів.

Нагадаємо

Ізраїльські археологи знайшли стародавній гребінець, віком приблизно 3700 років, який містить, ймовірно, найдавніше з відомих повних речень, написаних ханаанським алфавітом.