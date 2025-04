Археологи знайшли гребінець з найдавнішим з відомих повних речень

Деталі

Напис закликає людей розчісувати волосся і бороди, щоб позбутися вошей. Речення складається з 17 букв, які свідчать: «Нехай цей бивень викоренить вошей з волосся і бороди».

Експерти кажуть, що відкриття проливає нове світло на деякі з ранніх випадків використання людством ханаанського алфавіту, винайденого близько 1800 р. до н.е., що є основою всіх послідовних алфавітних систем, таких як іврит, арабська, грецька, латинська мови та кирилиця.

Буденна тема вказує на те, що на той час люди мали проблеми з вошами у повсякденному житті - і археологи кажуть, що вони навіть знайшли мікроскопічні докази наявності вошей на гребені.

Гребінь був виявлений у 2016 році у Тель-Лахісі, місці археологічних розкопок на півдні Ізраїлю, але лише наприкінці минулого року професор ізраїльського Єврейського університету помітив крихітні слова, написані на ньому. Деталі знахідки були опубліковані в середу в статті в Jerusalem Journal of Archaeology.

