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Археологи знайшли гребінець з найдавнішим з відомих повних речень

Археологи знайшли гребінець з найдавнішим з відомих повних речень

Київ • УНН

 • 748649 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Ізраїльські археологи знайшли стародавній гребінець, віком приблизно 3700 років, який містить, ймовірно, найдавніше з відомих повних речень, написаних ханаанським алфавітом, згідно зі статтею, опублікованою у середу, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Напис закликає людей розчісувати волосся і бороди, щоб позбутися вошей. Речення складається з 17 букв, які свідчать: «Нехай цей бивень викоренить вошей з волосся і бороди».

Експерти кажуть, що відкриття проливає нове світло на деякі з ранніх випадків використання людством ханаанського алфавіту, винайденого близько 1800 р. до н.е., що є основою всіх послідовних алфавітних систем, таких як іврит, арабська, грецька, латинська мови та кирилиця.

Буденна тема вказує на те, що на той час люди мали проблеми з вошами у повсякденному житті - і археологи кажуть, що вони навіть знайшли мікроскопічні докази наявності вошей на гребені.

Гребінь був виявлений у 2016 році у Тель-Лахісі, місці археологічних розкопок на півдні Ізраїлю, але лише наприкінці минулого року професор ізраїльського Єврейського університету помітив крихітні слова, написані на ньому. Деталі знахідки були опубліковані в середу в статті в Jerusalem Journal of Archaeology.

A Middle Bronze Age ivory lice comb,found during a 2016 excavation at Lachish in Israel, contains an inscription in early Canaanite script,according to epigrapher Dr. Daniel Vainstub.
The 17th century BC inscription says “May this tusk root out the lice of the hair and the beard” pic.twitter.com/3989el0uQW

— Ticia Verveer (@ticiaverveer) November 9, 2022

Доповнення

В Ізраїлі виявлено рідкісний бивень слона віком 500 000 років.

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