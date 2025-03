Археологи нашли гребень с древнейшим из известных полных предложений

Детали

Надпись призывает людей расчесывать волосы и бороды, чтобы избавиться от вшей. Предложение состоит из 17 букв, свидетельствующих: «Пусть этот бивень искоренит вшей из волос и бороды».

Эксперты говорят, что открытие проливает новый свет на некоторые из ранних случаев использования человечеством ханаанского алфавита, изобретенного около 1800 г. до н.э. и являющегося основой всех последовавшых алфавитных систем, таких как иврит, арабский, греческий, латинский языки и кириллица.

Будничная тема указывает на то, что в то время люди имели проблемы с вшами в повседневной жизни – и археологи говорят, что они даже нашли микроскопические доказательства наличия вшей на гребне.

Гребень был обнаружен в 2016 году в Тель-Лахисе, месте археологических раскопок на юге Израиля, но только в конце прошлого года профессор израильского Еврейского университета заметил крошечные слова, написанные на нем. Подробности находки были опубликованы в среду в статье в Jerusalem Journal of Archaeology.

