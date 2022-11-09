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Археологи нашли гребень с древнейшим из известных полных предложений

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Израильские археологи нашли древний гребень, возрастом примерно 3700 годов, содержащий, вероятно, древнейшее из известных полных предложений, написанных ханаанским алфавитом, согласно со статьей, опубликованной в среду, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Надпись призывает людей расчесывать волосы и бороды, чтобы избавиться от вшей. Предложение состоит из 17 букв, свидетельствующих: «Пусть этот бивень искоренит вшей из волос и бороды».

Эксперты говорят, что открытие проливает новый свет на некоторые из ранних случаев использования человечеством ханаанского алфавита, изобретенного около 1800 г. до н.э. и являющегося основой всех последовавшых алфавитных систем, таких как иврит, арабский, греческий, латинский языки и кириллица.

Будничная тема указывает на то, что в то время люди имели проблемы с вшами в повседневной жизни – и археологи говорят, что они даже нашли микроскопические доказательства наличия вшей на гребне.

Гребень был обнаружен в 2016 году в Тель-Лахисе, месте археологических раскопок на юге Израиля, но только в конце прошлого года профессор израильского Еврейского университета заметил крошечные слова, написанные на нем. Подробности находки были опубликованы в среду в статье в Jerusalem Journal of Archaeology.

В среднем Bronze Age ivory lice comb,found the 2016 excavation at Lachish in Israel, contains inscription in early Canaanite script,according to epigrapher Dr. Daniel Vainstub.
The 17th century BC inscription says “May этот пустой луны от lice of hair and beard” pic.twitter.com/3989el0uQW

—Ticia Verveer (@ticiaverveer) November 9, 2022

Дополнение

В Израиле обнаружен редкий бивень слона возрастом 500 000 лет.

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