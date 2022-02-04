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15 марта, 19:03 • 103753 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 136768 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 119705 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 113517 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102717 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100405 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 88579 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 121139 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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На Олимпиаде в Пекине зафиксировали 21 новый случай COVID-19

На Олимпиаде в Пекине зафиксировали 21 новый случай COVID-19

Киев • УНН

 • 16638 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Вчера, 3 февраля, среди персонала, связанного с Олимпийскими играми, был выявлен 21 новый случай заражения COVID-19. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Как отметили, за несколько часов до официального начала зимних Олимпийских игр общее количество подтвержденных случаев заболевания среди участников с 23 января составило 308 человек.

Среди них шесть неназванных спортсменов олимпийской сборной Германии. По словам немецкой команды, сейчас они изолированы и делают ПЦР-тесты.

Также все участники Олимпиады стараются избегать контактов с широким кругом людей.

Напомним

С 4 по 20 февраля в столице Китая Пекине стартует зимняя Олимпиада.

Северная Корея не примет участия в зимних Олимпийских играх 2022 года в Китае из-за “враждебных сил” и пандемии коронавируса.

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