На Олимпиаде в Пекине зафиксировали 21 новый случай COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Вчера, 3 февраля, среди персонала, связанного с Олимпийскими играми, был выявлен 21 новый случай заражения COVID-19. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Как отметили, за несколько часов до официального начала зимних Олимпийских игр общее количество подтвержденных случаев заболевания среди участников с 23 января составило 308 человек.
Среди них шесть неназванных спортсменов олимпийской сборной Германии. По словам немецкой команды, сейчас они изолированы и делают ПЦР-тесты.
Также все участники Олимпиады стараются избегать контактов с широким кругом людей.
Напомним
С 4 по 20 февраля в столице Китая Пекине стартует зимняя Олимпиада.
Северная Корея не примет участия в зимних Олимпийских играх 2022 года в Китае из-за “враждебных сил” и пандемии коронавируса.