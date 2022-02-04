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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 49073 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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На Олімпіаді в Пекіні зафіксували 21 новий випадок COVID-19

На Олімпіаді в Пекіні зафіксували 21 новий випадок COVID-19

Київ • УНН

 • 17137 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Вчора, 3 лютого, серед персоналу, пов'язаного з Олімпійськими іграми, було виявлено 21 новий випадок зараження COVID-19. Про це пише УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Як зазначили, за кілька годин до офіційного початку зимових Олімпійських ігор загальна кількість підтверджених випадків захворювання серед учасників з 23 січня становила 308 осіб.

Серед них шість неназваних спортсменів олімпійської збірної Німеччини. За словами німецької команди, зараз вони ізольовані та роблять ПЛР-тести.

Також усі учасники Олімпіади намагаються уникати контактів із широким колом людей.

Нагадаємо

З 4 до 20 лютого у столиці Китаю Пекіні стартує зимова Олімпіада.

Північна Корея не візьме участі у зимових Олімпійських іграх 2022 року в Китаї через “ворожі сили” та пандемію коронавірусу.

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