На Олімпіаді в Пекіні зафіксували 21 новий випадок COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Вчора, 3 лютого, серед персоналу, пов'язаного з Олімпійськими іграми, було виявлено 21 новий випадок зараження COVID-19. Про це пише УНН із посиланням на Reuters.
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Як зазначили, за кілька годин до офіційного початку зимових Олімпійських ігор загальна кількість підтверджених випадків захворювання серед учасників з 23 січня становила 308 осіб.
Серед них шість неназваних спортсменів олімпійської збірної Німеччини. За словами німецької команди, зараз вони ізольовані та роблять ПЛР-тести.
Також усі учасники Олімпіади намагаються уникати контактів із широким колом людей.
Нагадаємо
З 4 до 20 лютого у столиці Китаю Пекіні стартує зимова Олімпіада.
Північна Корея не візьме участі у зимових Олімпійських іграх 2022 року в Китаї через “ворожі сили” та пандемію коронавірусу.