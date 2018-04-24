В ОРЛО снова пропала мобильная связь

"По состоянию на 11:00 24.04.18 на временно оккупированной территории Луганской области отсутствуют услуги мобильной связи Vodafone из-за повреждения линий связи, причины выясняются", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 24 февраля оператор мобильной связи Vodafone Украины заявил о восстановлении связи на оккупированной территории Луганской области.

По состоянию на 11.00 24.04.18, на временно оккупированной територии Луганской области отсутствуют услуги мобильной связи "связи Vodafone за повреждения линий связи, причины с" выясняются.