На окупованій Луганщині знову зник мобільний зв'язок
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. На окупованій території Луганської області зник мобільний зв'язок Vodafone через пошкодження ліній. Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій у Twitter, передає УНН.
“Станом на 11:00 24.04.18 на тимчасово окупованій території Луганськоі області відсутні послуги мобільного зв’язку Vodafone через пошкодження ліній зв’язку, причини з’ясовуються”, — сказано у повідомленні.
Як повідомляв УНН, 24 лютого оператор мобільного зв’язку Vodafone Україна заявив про відновлення зв’язку на окупованій території Луганської області.
Станом на 11.00 24.04.18, на тимчасово окупованій територіі Луганськоі області відсутні послуги мобільного зв"язку Vodafone через пошкодження ліній зв'язку, причини з"ясовуються.— МТОТ (@mtot_gov_ua) 24 апреля 2018 г.