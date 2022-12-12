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На оккупированной территории Херсонской области россияне "ради развлечения" расстреливают краснокнижных птиц - депутат

Киев • УНН

 • 675734 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. На временно оккупированных территориях Херсонской области российские военные "ради развлечения" расстреливают краснокнижных птиц. Об этом во время брифинга сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, сообщает УНН.

Цитата

"Вчера сообщали, что оккупанты во время "очередного учения" просто начали по побережью расстреливать краснокнижных птиц. Арабатская Стрелка всегда была экологической зоной. Там птицы, которые мигрировали сезонно. Сейчас там в большинстве своем находятся белые лебеди. Оккупанты ради развлечения их расстреливают", – сообщил он.

Детали

Хлань напомнил, что оккупанты превратили Арабатскую Стрелку и санатории, находящиеся на левобережной части Херсонской области, в военную базу. Там размещаются те захватчики, которые идут с ротации, и новомобилизованные.

Напомним

Офис Генпрокурора Украины сообщил, что из-за массового обстрела армией рф Чернобаевки произошел массовый мор птиц на птицефабрике.

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