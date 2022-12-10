Масовий мор птахів у Чорнобаївці через обстріл рф: відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Через масовий обстріл армією рф Чорнобаївки стався масовий мор птахів на птахофабриці. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
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«За даними слідства, у березні 2022 року внаслідок масового обстрілу армією рф смт Чорнобаївка без електропостачання залишилася одна з найбільших та найсучасніших місцевих птахофабрик. Через окупацію підприємство не мало можливості годувати птахів та підтримувати санітарний режим, у результаті чого загинула переважна більшість курей», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що до початку повномасштабного вторгнення підприємство налічувало понад 4 млн птахів.
«Ураховуючи, що внаслідок дій представників країн-агресора могло відбутися бактеріальне зараження значної території, правоохоронці провели на підприємстві слідчі дії. У ході огляду на території птахофабрики виявлено місце захоронення загиблої птиці - котлован глибиною близько 3 м площею 1880 м кв», - зазначається в повідомленні.
Крім цього, виявлено, що частина загиблих курей перебуває у пташниках.
«Під час огляду відібрано зразки для з’ясування впливу цієї події на навколишнє природнє середовище. Наразі прокуратурою ініційовано проведення необхідних досліджень», - інформує ОГП.
Окрім того, прокурори Херсонської обласної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом екоциду (ст. 441 КК України).
Доповнення
Розпочато розслідування масової загибелі дельфінів у Чорному морі на тлі повномасштабного вторгнення в Україну російських військових.