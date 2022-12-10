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Массовый мор птиц в Чернобаевке из-за обстрела рф: открыто производство

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. Из-за массового обстрела армией рф Чернобаевки произошел массовый мор птиц на птицефабрике. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Цитата

«По данным следствия, в марте 2022 года в результате массового обстрела армией рф пгт Чернобаевка без электроснабжения осталась одна из крупнейших и современных местных птицефабрик. Из-за оккупации у предприятия не было возможности кормить птиц и поддерживать санитарный режим, в результате чего погибло подавляющее большинство кур», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что к началу полномасштабного вторжения предприятие насчитывало более 4 млн птиц.

«Учитывая, что в результате действий представителей стран-агрессора могло произойти бактериальное заражение значительной территории, правоохранители провели на предприятии следственные действия. В ходе осмотра на территории птицефабрики обнаружено место захоронения погибшей птицы – котлован глубиной около 3 м площадью 1880 м кв», – отмечается в сообщении.

Кроме этого, обнаружено, что часть погибших кур находится в птичниках.

«При осмотре отобраны образцы для выяснения влияния этого события на окружающую среду. В настоящее время прокуратурой инициировано проведение необходимых исследований», - информирует ОГП.

Кроме того, прокуроры Херсонской областной прокуратуры осуществляют процессуальное руководство по уголовному производству по факту экоцида (ст. 441 УК Украины).

Дополнение

Начато расследование массовой гибели дельфинов в Черном море на фоне полномасштабного вторжения в Украину российских военных.

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