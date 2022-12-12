На окупованій Херсонщині росіяни "заради розваги" розстрілюють червонокнижних птахів - депутат
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. На тимчасово окупованих територіях Херсонської області російські військові "заради розваги" розстрілюють червонокнижних птахів. Про це під час брифінгу повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, інформує УНН.
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"Учора повідомляли, що окупанти під час "чергового навчання" просто почали по узбережжю розстрілювати червонокнижних птахів. Арабатська Стрілка завжди була екологічною зоною. Там птахи, які мігрували сезонно. На зараз там здебільшого знаходяться білі лебеді. Окупанти заради розваги їх розстрілюють", - повідомив він.
Деталі
Хлань нагадав, що окупанти перетворили Арабатську Стрілку та санаторії, що знаходяться на лівобережній частині Херсонської області, на військову базу. Там розміщуються ті загарбники, що йдуть з ротації, та новомобілізовані.
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Офіс Генпрокурора України повідомив, що через масовий обстріл армією рф Чорнобаївки стався масовий мор птахів на птахофабриці.