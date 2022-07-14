На оккупированных территориях рашисты наносят украинцам физические и моральные травмы, несмотря на возраст и пол – Маляр

Детали

По предоставленной информации, в большинстве оккупированных населенных пунктов расширено районное патрулирование вооруженными российскими военнослужащими с оборудованием дополнительных блокпостов. По данным разведки, на временно-оккупированных территориях возросло количество проведения обысков украинских граждан, вынужденных сейчас там, обысков в местах их проживания и в общественных местах.

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“Во время обысков лиц, выражающих свое публичное недовольство, оккупанты им угрожают применением оружия, наносят моральные и физические травмы, несмотря на пол и возраст наших людей. Таким образом, российские захватчики пытаются навязать местному сообществу атмосферу сплошного страха и принуждения населения временно-оккупированных территорий Украины. Они их принуждают к сотрудничеству с российскими оккупационными администрациями”, – заявила Маляр.

Добавим

В частности, для увеличения количества получения российских паспортов, оккупанты давят, запугивают, шантажируют, психологически влияют на граждан Украины.

Сейчас известно, что оккупанты планируют принудительную интеграцию в российские стандарты медицинской сферы на временно оккупированных территориях. И также пытаются интегрировать образовательный процесс до 1 сентября.

“Но нам известно, что большинство учебных заведений, которые находятся на сегодня на временно-оккупированных территориях, не соглашаются на условия захватчиков, и отказываются от сотрудничества”, – добавила она.

Российский оккупант пытается завозить работников на те вакансии, которые они не могут заполнить, из Крыма, так называемой “донецкой республики”, и российской федерации.

Однако, граждане россии не спешат ехать работать на временно-оккупированные территории из-за страха обстрелов, поэтому там есть серьезный дефицит.

Ранее

В июне Президент Владимир Зеленский анонсировал “Книгу палачей” в которой будут фиксироваться все военные преступления российских оккупантов.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что ежедневно количество дел о военных преступлениях в Украине растет, а общее количество случаев, вероятно, превысило 10 000. В настоящее время установлено более 100 подозреваемых, преимущественно российских военнослужащих низшего чина.