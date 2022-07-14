На окупованих територіях рашисти завдають українцям фізичних та моральних травм, незважаючи на вік і стать – Маляр

Деталі

За наданою інформацією, у більшості окупованих населених пунктах розширено районне патрулювання озброєними російськими військовослужбовцями з обладнанням додаткових блокпостів. За даними розвідки, на тимчасово-окупованих територіях зросла кількість проведення обшуків українських громадян, які вимушено зараз там знаходяться, обшуків у місцях їх проживання, та у громадських місцях.

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“Під час обшуків осіб, які виказують своє публічне невдоволення, окупанти їм погрожують застосуванням зброї, завдають моральних та фізичних травм, незважаючи на стать і вік наших людей. У такий спосіб російські загарбники намагаються нав’язати місцевій спільноті атмосферу суцільного страху, та примусу населення тимчасово-окупованих територій України. Вони їх примушують до співпраці з російськими окупаційними адміністраціями”, – заявила Маляр.

Додамо

Зокрема, для збільшення кількості отримання російських паспортів, окупанти тиснуть, залякують, шантажують, психологічно впливають на громадян України.

Наразі відомо, що окупанти планують примусову інтеграцію до російських стандартів медичної сфери на тимчасово-окупованих територіях. І так само намагаються інтегрувати освітній процес до 1 вересня.

“Натомість, нам відомо, що більшість закладів освіти, які знаходяться на сьогодні на тимчасово-окупованих територіях, не погоджуються на умови загарбників, та відмовляються від співпраці”, – додала вона.

Російський окупант намагається завозити працівників на ті вакансії, які вони не можуть заповнити, з Криму, з так званої “донецької республіки”, та російської федерації.

Однак, громадяни рф не поспішають їхати працювати на тимчасово-окуповані території через страх обстрілів, тому там є серйозний дефіцит і брак.

Раніше

У червні Президент Володимир Зеленський анонсував “Книгу катів” у якій будуть фіксуватися усі воєнні злочини російських окупантів.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що щодня кількість справ про воєнні злочини в Україні зростає, а загальна кількість випадків, ймовірно, перевищила 10 000. Наразі встановлено понад 100 підозрюваних, переважно російських військовослужбовців нижчого чину.