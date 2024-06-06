На оккупированной Донетчине захватчики разворовывают средства направленные на "восстановление региона" - Центр нацсопротивления

На территории захваченной Донецкой области оккупационные власти продолжают разворовывать средства на программах по восстановлению региона. Об этом заявили в центре национального сопротивления, передает УНН.

Детали

В регион вновь прибыли прокуроры из Москвы, расследующие массовое хищение на ремонте дорог. Речь идет о хищении песка карьерным способом вблизи села Македоновка Володарского района - заявили в сопротивлении.

Кроме того, в центре нацсопротивления добавляют, что в прошлом месяце, 9 мая, похожую схему хищения денег у "своих" враг разоблачил при ремонте памятников.

На временно оккупированных территориях готовится ряд кадровых перестановок - ЦНС

В результате в регион прибыли работники Следственного комитета из Москвы, чтобы выявить и наказать местных гауляйтеров в рамках перераспределения сфер влияния между силовыми структурами кремля.

Напомним

В центре национального сопротивления заявили, что российские захватчики на временно оккупированных территориях сгоняют бюджетников на просмотр пропагандистских фильмов.