На окупованій Донеччині загарбники розкрадають кошти спрямовані на "відбудову регіону" - Центр нацспротиву
Київ • УНН
В окупованій Донецькій області окупаційна російська влада продовжує привласнювати кошти, які призначені нібито для відновлення регіону.
На території захопленої Донеччини окупаційна влада продовжує розкрадати кошти на програмах з відновлення регіону. Про це заявили у Центрі національного спротиву, передає УНН.
Деталі
В регіон знову прибули прокурори з москви, які розслідують масове розкрадання на ремонті доріг. Йдеться про розкрадання піску кар’єрним способом поблизу села Македонівка Володарського району
Окрім того, в Центрі нацспротиву додають, що минулого місяця, 9 травня, схожу схему розкрадання грошей у "своїх" ворог викрив при ремонті пам’ятників.
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У результаті в регіон прибули працівники слідчого комітету з москви, аби виявити й покарати місцевих гауляйтерів в межах перерозподілу сфер впливу між силовими структурами кремля.
Нагадаємо
У Центрі національного спротиву заявили, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях зганяють бюджетників на перегляд пропагандистських фільмів.