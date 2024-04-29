На тимчасово окупованих територіях готується низка кадрових перестановок - ЦНС
Київ • УНН
На тимчасово окупованих територіях України готується низка кадрових змін, включно з можливим звільненням або ув'язненням гауляйтерів, оскільки в кремлі відбувається перерозподіл впливу через оновлення влади путіним.
На тимчасово окупованих територіях готуються низка кадрових рішень щодо гауляйтерів. У Кремлі вже стартував сезон зміни потоку впливу через оновлення влади президентом рф путіним. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
У звʼязку з інавгурацією" владіміра путіна на тимчасово окупованих територіях готуються низка кадрових рішень щодо гауляйтерів. У Кремлі вже стартував сезон зміни потоку впливу через оновлення влади диктатора. Так, в міністерстві оборони рф вже тривають кадрові чистки. Зокрема, до СІЗО відправили тімура іванова – заступника сєргєя шойгу, який контролював розкрадання коштів при будівництві на ТОТ півдня України,
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В ЦНС зазначають, що наразі триває перерозподіл потоків на захоплених регіонах, через що гауляйтери їдуть на поклон владіміру путіну у москву.
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У росії затримали заступника міністра оборони Шойгу, якого звинувачують у хабарництві. Мова йде про Тимура Іванова, який відповідав за будівництво. Зокрема, брав участь у створенні головного храму збройних сил рф парку "Патріот", космодрому "Східний", а після повномасштабного вторгнення в Україну – у проєктах рф в окупованому Маріуполі.
Затримання та арешт іванова стало можливим завдяки роботі підрозділу активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України.