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На тимчасово окупованих територіях готується низка кадрових перестановок - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях готується низка кадрових перестановок - ЦНС

Київ • УНН

 • 19854 перегляди

На тимчасово окупованих територіях України готується низка кадрових змін, включно з можливим звільненням або ув'язненням гауляйтерів, оскільки в кремлі відбувається перерозподіл впливу через оновлення влади путіним.

На тимчасово окупованих територіях готуються низка кадрових рішень щодо гауляйтерів. У Кремлі вже стартував сезон зміни потоку впливу через оновлення влади президентом рф путіним. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

У звʼязку з інавгурацією" владіміра путіна на тимчасово окупованих територіях готуються низка кадрових рішень щодо гауляйтерів. У Кремлі вже стартував сезон зміни потоку впливу через оновлення влади диктатора. Так, в міністерстві оборони рф вже тривають кадрові чистки. Зокрема, до СІЗО відправили тімура іванова – заступника сєргєя шойгу, який контролював розкрадання коштів при будівництві на ТОТ півдня України,

- йдеться в повідомленні.

Деталі

В ЦНС зазначають, що наразі триває перерозподіл потоків на захоплених регіонах, через що гауляйтери їдуть на поклон владіміру путіну у москву.

На росії немає процедури звільнення з державних посад. Тому очікуємо посадок та безслідних зникнень,

- додали в ЦНС.

Нагадаємо

У росії затримали заступника міністра оборони Шойгу, якого звинувачують у хабарництві. Мова йде про Тимура Іванова, який відповідав за будівництво. Зокрема, брав участь у створенні головного храму збройних сил рф парку "Патріот", космодрому "Східний", а після повномасштабного вторгнення в Україну – у проєктах рф в окупованому Маріуполі.

Затримання та арешт іванова стало можливим завдяки роботі підрозділу активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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