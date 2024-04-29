На временно оккупированных территориях готовится ряд кадровых перестановок - ЦНС

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
  •  94154 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  163810 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  144051 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  181318 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  159359 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  142128 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  126567 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  97385 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  85692 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  154039 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

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На Львовщине два человека попали в больницу из-за укусов змей

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Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

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На временно оккупированных территориях готовится ряд кадровых перестановок - ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины готовится ряд кадровых изменений, включая возможное увольнение или заключение гауляйтеров, поскольку в кремле происходит перераспределение влияния из-за обновления власти путиным.

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На временно оккупированных территориях готовится ряд кадровых перестановок - ЦНС

Генсек НАТО Столтенберг прибыл с необъявленным визитом в Киев, встретился с Зеленским

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг совершил необъявленный визит в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Генсек НАТО Столтенберг прибыл с необъявленным визитом в Киев, встретился с Зеленским

Все будет по-другому: Педро Санчес передумал уходить в отставку

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что не уйдет в отставку и пообещал, что все изменится, несмотря на продолжающееся расследование обвинений в коррупции против его жены.

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Все будет по-другому: Педро Санчес передумал уходить в отставку

Делегация Северной Кореи посетила Иран для участия в торговой выставке, без военных измерений - МИД Ирана

Северокорейская делегация посетила Иран для участия в выставке и провела переговоры с иранским правительством и частным сектором по развитию двусторонней торговли, по словам представителя МИД Ирана, который отрицал любые военные аспекты этого визита.

Новости Мира •   •  3518 просмотра
Делегация Северной Кореи посетила Иран для участия в торговой выставке, без военных измерений - МИД Ирана

Мужчину, который насиловал 11-летнего мальчика, приговорили к пожизненному заключению

Руководителя общественной организации по спортивному воспитанию детей приговорили к пожизненному заключению за систематическое изнасилование 11-летнего мальчика в Харьковской и Львовской областях в течение 2021-22 годов. В судебном заседании он свою вину не признал.

Криминал и ЧП •   •  3943 просмотра
Мужчину, который насиловал 11-летнего мальчика, приговорили к пожизненному заключению

Выход на глобальный рынок: Украина и ОАЭ завершили переговоры по соглашению о всеобъемлющем экономическом партнерстве

Украина и ОАЭ завершили переговоры по заключению соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве, которое будет способствовать выходу Украины на глобальный рынок.

Экономика •   •  7393 просмотра
Выход на глобальный рынок: Украина и ОАЭ завершили переговоры по соглашению о всеобъемлющем экономическом партнерстве

На Львовщине два человека попали в больницу из-за укусов змей

Во Львовской области зафиксировали два случая укусов змей, в результате чего пострадали двое мужчин.

Общество •   •  6981 просмотра
На Львовщине два человека попали в больницу из-за укусов змей

Госсекретарь США: "планы" путина в отношении Украины "провалились"

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что "планы" президента России Владимира Путина в отношении Украины "провалились" из-за создания объединенной международной коалиции в поддержку Украины.

Война •   •  13928 просмотра
Госсекретарь США: "планы" путина в отношении Украины "провалились"

Полиция Чехии: за взрывами на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году стояла российское ГРУ. Дело отложено

Расследование чешской полиции подтвердило, что взрывы на военных складах в Врбетице в 2014 году были организованы агентами российской военной разведки ГРУ, теми же, кто стоял за покушением в Солсбери в Великобритании, но дело было отложено, поскольку подозреваемые не могут быть привлечены к ответственности, находясь на территории России.

Война •   •  12925 просмотра
Полиция Чехии: за взрывами на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году стояла российское ГРУ. Дело отложено

Стефанчук встретился с польскими депутатами: обсудили военную поддержку, Формулу мира и путь Украины в ЕС и НАТО

Стефанчук встретился с польскими депутатами, чтобы обсудить военную поддержку, Формулу мира Зеленского, путь Украины в ЕС и НАТО и послевоенное восстановление.

политика •   •  10014 просмотра
Стефанчук встретился с польскими депутатами: обсудили военную поддержку, Формулу мира и путь Украины в ЕС и НАТО