На временно оккупированных территориях готовится ряд кадровых перестановок - ЦНС

На временно оккупированных территориях готовятся ряд кадровых решений по гауляйтерам. В кремле уже стартовал сезон смены потока влияния из-за обновления власти президентом рф путиным. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

В связи с "инаугурацией" владимира путина на временно оккупированных территориях готовятся ряд кадровых решений по гауляйтерам. В кремле уже стартовал сезон смены потока влияния из-за обновления власти диктатора. Так, в министерстве обороны рф уже продолжаются кадровые чистки. В частности, в СИЗО отправили тимура иванова - заместителя сергея шойгу, который контролировал хищения средств при строительстве на ВОТ юга Украины, - говорится в сообщении.

Детали

В ЦНС отмечают, что сейчас идет перераспределение потоков на захваченных регионах, из-за чего гауляйтеры едут на поклон владимиру путину в москву.

На россии нет процедуры увольнения с государственных должностей. Поэтому ожидаем посадок и бесследных исчезновений, - добавили в ЦНС.

Напомним

В россии задержали заместителя министра обороны Шойгу, которого обвиняют во взяточничестве. Речь идет о тимуре иванове, который отвечал за строительство. В частности, участвовал в создании главного храма вооруженных сил рф парка "Патриот", космодрома "Восточный", а после полномасштабного вторжения в Украину - в проектах рф в оккупированном Мариуполе.

Задержание и арест иванова стало возможным благодаря работе подразделения активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины.